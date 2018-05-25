Саудовская Аравия предлагает ОПЕК+ со 2-й половины года постепенно увеличивать предложение нефти на рынке

Саудовская Аравия предлагает участниками сделки ОПЕК+ со второй половины года постепенно увеличивать на рынке предложение нефти, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).

"Мы ведем консультации с президентом ОПЕК, с Международным энергетическим агентством, с министром энергетики РФ Александром Новаком с тем, чтобы обеспечить усилия, чтобы рынок оставался здоровым, что означает корректировку политики в июне, к чему мы, конечно же, готовы", - сказал он.

"В ближайшее время у нас будет возможность освободить предложение (нефти - ИФ). Как мы всегда говорили, снятие ограничений с предложения, вывод нефти на рынок будет постепенным процессом. Быстро мы это не будем делать. И скорее всего это произойдет во второй половине текущего года", - отметил министр.