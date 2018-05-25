Глава МИД Венгрии рассчитывает на завершение переговоров о поставках российского газа до конца этого года

Венгрия надеется завершить переговоры о начале поставок газа из РФ к 2019 году, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"У меня здесь на форуме прошли очень успешные переговоры по энергетике. Россия важный партнёр, поставщик энергоресурсов в нашу страну", - сказал П.Сийярто на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях ПМЭФ в пятницу.

"Мы начали переговоры о начале поставок газа к 2020 году. Мы надеемся, что переговоры можно на эту тему будет завершить и к 2019 году", - отметил венгерский министр.

По его словам, товарооборот между Венгрией и РФ за первые месяцы 2018 года возрос на 10%.

С.Лавров, в свою очередь, отметил позитивное развитие отношений между двумя странами.

"Наши отношения развиваются. В этом году у нас также состоится комиссия по региональному сотрудничеству. У нашего экономического взаимодействия есть прочные основы. Есть большие проекты, развитие которых успешно идёт", - отметил он.