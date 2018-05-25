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Дальнее зарубежье 25.05.2018 16:33

Глава МИД Венгрии рассчитывает на завершение переговоров о поставках российского газа до конца этого года

Венгрия надеется завершить переговоры о начале поставок газа из РФ к 2019 году, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"У меня здесь на форуме прошли очень успешные переговоры по энергетике. Россия важный партнёр, поставщик энергоресурсов в нашу страну", - сказал П.Сийярто на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях ПМЭФ в пятницу.

"Мы начали переговоры о начале поставок газа к 2020 году. Мы надеемся, что переговоры можно на эту тему будет завершить и к 2019 году", - отметил венгерский министр.

По его словам, товарооборот между Венгрией и РФ за первые месяцы 2018 года возрос на 10%.

С.Лавров, в свою очередь, отметил позитивное развитие отношений между двумя странами.

"Наши отношения развиваются. В этом году у нас также состоится комиссия по региональному сотрудничеству. У нашего экономического взаимодействия есть прочные основы. Есть большие проекты, развитие которых успешно идёт", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]