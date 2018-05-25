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Дальнее зарубежье 25.05.2018 16:44

Испанские социалисты предлагают вынести вотум недоверия премьеру страны Рахою

Социалистическая партия Испании (PSOE) направила в Конгресс депутатов предложение о вынесении вотума недоверия премьер-министру страны Мариано Рахою, сообщает в пятницу газета "Паис".

Отмечается, что это решение последовало после того, как испанский суд вынес постановление в отношении правящей Народной партия Испании, лидером которой является М.Рахой, по делу о коррупции.

Накануне суд, в частности, признал членов этой партии виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Суд также обязал Народную партию Испании выплатить штраф в размере 245 тыс. евро.

"Пришло время, чтобы все взяли на себя ответственность за свои действия", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного представителя Социалистической партии Испании.

Газета отмечает, что предложение о вотуме недоверия также поддерживает коалиция "Объединившись, мы сможем!", партия "Мы можем!" и коалиция "Объединенные левые".

Однако их общего числа мест в Конгрессе на данный момент недостаточно для принятия этого предложения, поэтому испанским социалистам будет необходимо заручиться поддержкой партии "Граждане".

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Тэги: ИСПАНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПРЕМЬЕР, НЕДОВЕРИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]