Испанские социалисты предлагают вынести вотум недоверия премьеру страны Рахою

Социалистическая партия Испании (PSOE) направила в Конгресс депутатов предложение о вынесении вотума недоверия премьер-министру страны Мариано Рахою, сообщает в пятницу газета "Паис".
Отмечается, что это решение последовало после того, как испанский суд вынес постановление в отношении правящей Народной партия Испании, лидером которой является М.Рахой, по делу о коррупции.
Накануне суд, в частности, признал членов этой партии виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Суд также обязал Народную партию Испании выплатить штраф в размере 245 тыс. евро.
"Пришло время, чтобы все взяли на себя ответственность за свои действия", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного представителя Социалистической партии Испании.
Газета отмечает, что предложение о вотуме недоверия также поддерживает коалиция "Объединившись, мы сможем!", партия "Мы можем!" и коалиция "Объединенные левые".
Однако их общего числа мест в Конгрессе на данный момент недостаточно для принятия этого предложения, поэтому испанским социалистам будет необходимо заручиться поддержкой партии "Граждане".
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