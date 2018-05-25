Совет ЕС обсудит, как помочь народу, но оказать давление на власти Венесуэлы

Сигналы, которые ЕС направил властям Венесуэлы, ясны: для Евросоюза прошедшие в этой стране выборы не заслуживают доверия, они не позволили венесуэльскому народу свободно выразить свою волю, заявил в пятницу в Брюсселе журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.

"Для нас результаты выборов не представляют собой адекватную основу, позволяющую объединить вокруг стола переговоров все политические силы страны, чтобы она могла вернуться к стабильности, и чтобы для этого были воссозданы социально-экономические условия", - сказал собеседник СМИ, представляя на условиях анонимности повестку дня заседания Совета ЕС по иностранным делам 28 мая.

По его словам, после выборов в ЕС ожидают новых страданий венесуэльского народа. "Поэтому министры (иностранных дел ЕС - ИФ) обсудят ситуацию. Они рассмотрят, какие меры могут быть приняты союзом с целью протянуть руку венесуэльскому народу и оказать дополнительное давление на правительство, чтобы те, кто находится у власти, наконец, согласились осуществить необходимые действия для возвращения страны к стабильности", - отметил функционер ЕС.

Он сообщил, что Совет ЕС примет заключения по Венесуэле. "В настоящее время идет дискуссия о возможности дополнительных (ограничительных - ИФ) мер. Я думаю, что действительно можно ожидать, что заключения в предстоящий понедельник предусмотрят такую возможность", - так ответил чиновник на вопрос о перспективе дальнейших санкций ЕС в отношении Венесуэлы, добавив, что "слишком рано говорить, в каком точно направлении это пойдет".

По его словам, ЕС озабочен тем, чтобы санкции не затронули благосостояния населения, а были нацелены на конкретных лиц и организации. "Это одна из причин, почему мы, впрочем, до сих пор и Соединенные Штаты тоже - не приняли мер в нефтяном секторе, так как это главный источник поступления валюты. Это обязательно затронуло бы экономику в целом, то есть благосостояние населения", - объяснил источник.

При этом он оговорился, что Европа в отличие от США практически не импортирует венесуэльскую нефть, ее состав и качество не подходят для европейских нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому такие санкции стали бы бесполезными.

В ответ на вопрос о вероятности внесения в санкционный список президента Венесуэлы Николаса Мадуро функционер ЕС отметил, что не желает предвосхищать, "какой вид мер или какие персоны будут внесены в этот список". "И все же это исключительные случаи, когда в такие списки вносят главу государства. Вы знаете, это происходило очень редко", - сказал источник.

Он добавил, что в таких случаях "не всегда достигается искомая цель".