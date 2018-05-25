В Тегеране откажутся от участия в ядерной сделке, если не получат экономические гарантии от партнеров - СМИ

Иран готов будет отказаться от соблюдения условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если не получит от других сторон соглашения твердых гарантий экономической защиты от санкций США, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.
"Мы не сможем продолжить (соблюдать - ИФ) соглашение, если только оставшиеся участники не возместят наши убытки и не примут контрмеры против санкций США и продолжат экономические связи с Ираном", - заявил агентству иранский источник.
По словам источника АП, Иран - в поиске "особых механизмов и практических решений", чтобы убедить компании продолжить вести бизнес в стране.
"Мы полагаем, что экономика Ирана достаточно привлекательна, чтобы приводить компании, банки и дела в Иран. Нам нужна безопасная атмосфера, чтобы они вели бизнес с Ираном, и мы ожидаем, что европейцы предоставят им гарантии", - сказал он.
В то же время, собеседник агентства отметил, что пока Иран не принял решение, стоит ли ему продолжать выполнять условия соглашения. По его словам, Тегеран примет это решение в ближайшие недели. Однако он также заявил, что "в теории соглашение сможет продолжить существование без США, но признал, что на практике в этом он не уверен".
Кроме того, иранский представитель заявил, что Тегеран больше не доверяет Вашингтону в вопросе соблюдения договоренностей.
"Доверия вести переговоры с США по какому-либо предмету нет. Мы заключили СВПД добросовестным образом и мы соблюдали приверженность СВПД, а они (США - ИФ) просто вышли... Поэтому, назовите мне хотя бы одну-единственную причину, почему мы должны начинать новые переговоры с США или заключать новое соглашение? Один президент подписывает, другой аннулирует. Я не думаю, что кто-либо может вести переговоры с США с их подобным поведением", - сказал источник АП, отметив, что МАГАТЭ подтверждало выполнение Тегераном условий соглашения.
Ранее все страны "шестёрки" международных посредников, за исключением США, заявили о приверженности выполнению условий СВПД.
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