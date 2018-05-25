Mastercard назначила нового менеджера по Азербайджану

Компания Mastercard объявила о назначении Эрдема Чакара менеджером в Азербайджан.

«Э.Чакар будет заниматься стратегическим развитием, ростом бизнеса и увеличением значимости Mastercard в Азербайджане», - говорится в сообщении компании.

Э.Чакар окончил экономический факультет Босфорского университета в 1998 году. Профессиональную карьеру он начал в Citibank Turkey, занимаясь управлением кредитными рисками платежных систем.

В Mastercard Turkey Э.Чакар работает с 2009 года.

"Я очень рад возможности возглавить бизнес Mastercard в Азербайджане. Мы желаем видеть Азербайджан лидером региона в сфере безналичных платежей и первой страной, внедрившей самые прогрессивные технологии Mastercard», - заявил Э.Чакар, подчеркнув долгосрочные обязательства Mastercard на рынке Азербайджана.

Ф.Исазаде