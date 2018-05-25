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Дальнее зарубежье 25.05.2018 17:29

Путин призвал Францию увеличить инвестиции в Россию

Президент РФ Владимир Путин назвал Францию надежным партнером России, но выразил разочарование объемами инвестиционного сотрудничества двух стран.

"Франция - наш традиционный давний и надежный партнер. Почему я говорю надежный? Потому что Франция всегда занимала свою собственную позицию в мировых делах и всегда стремилась отстаивать свой суверенитет. Мы это высоко ценим. В современном мире это востребовано и высоко ценится, потому что это залог стабильности в отношениях. (...) А стабильность - прежде всего", - сказал В.Путин в ходе встречи с участниками российско-французского бизнес-форума в Петербурге.

Добавив, что отношения двух стран в экономике "развиваются поступательно и последовательно", В.Путин вместе с тем обратил внимание на то, что объем французских прямых инвестиций в РФ составляет около 15 млрд, а российских во Францию - около 3 млрд (долларов).

"Маловато. Но и французских мало. Я должен разочаровать Эмманюэля (Макрона, президента Франции). У нас не Германия, а Китай давно занял первое место и по инвестициям, и по торговому обороту. У нас торговый оборот с Китаем почти $85 млрд и на 100 млрд мы в самое ближайшее время точно выйдем", - отметил президент РФ.

Он также напомнил, что "у России с Евросоюзом товарооборот составлял $450 млрд и упал в два раза, а с Китаем уверенно растет".

"То же самое касается инвестиций", - заметил В.Путин, напомнив, что только одна финская энергетическая компания "Фортум", которая работает в России на чувствительных объектах ядерного цикла, вложила в проект в РФ около 6 млрд евро.

"Одна финская компания - шесть миллиардов, а вся Франция - 15. Это разве нормально?" - задался вопросом В.Путин.

"Российская экономика очень открыта для наших партнеров. И весьма надежна, потому что, несмотря на все турбулентные процессы - и это всем хорошо известно - мы добились макроэкономической стабильности, что очень важно для инвесторов", - сказал президент РФ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]