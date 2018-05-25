Путин призвал Францию увеличить инвестиции в Россию

Президент РФ Владимир Путин назвал Францию надежным партнером России, но выразил разочарование объемами инвестиционного сотрудничества двух стран.
"Франция - наш традиционный давний и надежный партнер. Почему я говорю надежный? Потому что Франция всегда занимала свою собственную позицию в мировых делах и всегда стремилась отстаивать свой суверенитет. Мы это высоко ценим. В современном мире это востребовано и высоко ценится, потому что это залог стабильности в отношениях. (...) А стабильность - прежде всего", - сказал В.Путин в ходе встречи с участниками российско-французского бизнес-форума в Петербурге.
Добавив, что отношения двух стран в экономике "развиваются поступательно и последовательно", В.Путин вместе с тем обратил внимание на то, что объем французских прямых инвестиций в РФ составляет около 15 млрд, а российских во Францию - около 3 млрд (долларов).
"Маловато. Но и французских мало. Я должен разочаровать Эмманюэля (Макрона, президента Франции). У нас не Германия, а Китай давно занял первое место и по инвестициям, и по торговому обороту. У нас торговый оборот с Китаем почти $85 млрд и на 100 млрд мы в самое ближайшее время точно выйдем", - отметил президент РФ.
Он также напомнил, что "у России с Евросоюзом товарооборот составлял $450 млрд и упал в два раза, а с Китаем уверенно растет".
"То же самое касается инвестиций", - заметил В.Путин, напомнив, что только одна финская энергетическая компания "Фортум", которая работает в России на чувствительных объектах ядерного цикла, вложила в проект в РФ около 6 млрд евро.
"Одна финская компания - шесть миллиардов, а вся Франция - 15. Это разве нормально?" - задался вопросом В.Путин.
"Российская экономика очень открыта для наших партнеров. И весьма надежна, потому что, несмотря на все турбулентные процессы - и это всем хорошо известно - мы добились макроэкономической стабильности, что очень важно для инвесторов", - сказал президент РФ.
ГААД получит из госбюджета 1,9 млн манатов на реконструкцию автодорог в Баку
Спикер парламента Азербайджана примет участие в торжествах, приуроченных 100-летию Грузинской Демократической Республики
Президент Алиев подписал указ о создании в Азербайджане ПЮЛ Служба финмониторинга
Курс манат/доллар на 29 мая - 1,7 манат/$1
Потребители в Азербайджане в I квартале в торговой сети приобретали, в основном, продтовары и напитки
В Азербайджане опровергли возможность замены в 2019 году гонкой в Майами этапа Формулы-1 в Баку
Исполнительный совет Всемирной организации туризма весной 2019 года проведет сессию в Баку
Установлены личности неизвестных, найденных мертвыми в лодке на Каспии
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nar дарит интернет бонусы в честь Дня Республики
В РИКЦ в Баку состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Азербайджанской Демократической Республики
Пассажиры рейсов AZAL и Buta Airways на праздник Рамазан получат бесплатное место багажа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»