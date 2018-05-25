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СНГ 25.05.2018 17:54

Макрон считает особенно важным, чтобы Россия была "привязана" к Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что считает стратегически важными тесные отношения России с Европой.

"В этом стратегическом видении Россия должна быть привязана к Европе, Россия - европейская страна", - сказал он в интервью французскому телеканалу БФМ-ТВ.

По словам Э.Макрона, у президента РФ Владимира Путина есть историческое и стратегическое видение отношений России с остальной Европой.

"Я думаю, что у Владимира Путина историческое и стратегическое видение отношений между Россией и Европой. У него есть своя история, и это нужно понимать, чтобы определять положение дел", - добавил французский лидер.

Президент Франции также подчеркнул, что хотя у него и есть "личные отношения" с иностранными коллегами, они, по его словам, всегда должны "служить интересам страны".

Э.Макрон вместе с супругой Брижит накануне прибыли в Санкт-Петербург, где проходит Петербургский международный экономический форум.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]