Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что считает стратегически важными тесные отношения России с Европой.

"В этом стратегическом видении Россия должна быть привязана к Европе, Россия - европейская страна", - сказал он в интервью французскому телеканалу БФМ-ТВ.

По словам Э.Макрона, у президента РФ Владимира Путина есть историческое и стратегическое видение отношений России с остальной Европой.

"Я думаю, что у Владимира Путина историческое и стратегическое видение отношений между Россией и Европой. У него есть своя история, и это нужно понимать, чтобы определять положение дел", - добавил французский лидер.

Президент Франции также подчеркнул, что хотя у него и есть "личные отношения" с иностранными коллегами, они, по его словам, всегда должны "служить интересам страны".

Э.Макрон вместе с супругой Брижит накануне прибыли в Санкт-Петербург, где проходит Петербургский международный экономический форум.