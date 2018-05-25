К 100-летию образования АДР Банк Республика выпустил лимитированные юбилейные карты

К 100-летию образования Азербайджанской Демократической Республики Банк Республика представил юбилейные пластиковыекарты MasterCard Goldи MasterCard Platinum. Юбилейные карты изготовлены в эксклюзивном дизайнеc лимитированной серией 2000 карт.
Дизайн карт подчеркивает высокую ценность этой знаменательной даты, отражая историческую карту Азербайджана, а также логотип 100-летия АДР разработанный банком специально к юбилею АДР. Карты представлены в золотом и серебристых тонах в соответствии с рангом карты Gold или Platinum.
“Мы с гордостью разделяем этот большой праздник с нашими согражданами и как один из ведущих банков нашей страны считаем своим долгом предоставить возможность клиентам Банка Республика отметить эту дату юбилейной пластиковой картой.” – так прокомментировал выпуск новых карт заместитель председателя правления «Банка Республика» Эльнур Гасанов
Каждый гражданин Азербайджанской Республики сможет заказать эксклюзивные карты в филиалах банка. Карты предоставляются на стандартных условиях оформления MasterCard Gold и MasterCard Platinum.
Представленный тираж карт является коллекционным и не будет дополнен новым изданием. Так, начиная с сегодняшнего дня, представляется уникальная возможность приобрести банковскую карту, приуроченную к 100-летию Республики.
Банк Республика поздравляет весь Азербайджанский народ со 100-летним юбилеем образования Азербайджанской Демократической Республики, желая дальнейшего процветания нашего отечества на протяжении долгих лет.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
ГААД получит из госбюджета 1,9 млн манатов на реконструкцию автодорог в Баку
Спикер парламента Азербайджана примет участие в торжествах, приуроченных 100-летию Грузинской Демократической Республики
Президент Алиев подписал указ о создании в Азербайджане ПЮЛ Служба финмониторинга
Курс манат/доллар на 29 мая - 1,7 манат/$1
Потребители в Азербайджане в I квартале в торговой сети приобретали, в основном, продтовары и напитки
В Азербайджане опровергли возможность замены в 2019 году гонкой в Майами этапа Формулы-1 в Баку
Исполнительный совет Всемирной организации туризма весной 2019 года проведет сессию в Баку
Установлены личности неизвестных, найденных мертвыми в лодке на Каспии
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Ассанжа в ближайшее время могут "попросить" из эквадорского посольства в Лондоне - TV
Министры ОПЕК+ на встрече в июне, скорее всего, примут решение о плавном увеличении добычи нефти
Путин подтверждает, что не намерен занимать пост президента РФ больше двух сроков подряд
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»