К 100-летию образования АДР Банк Республика выпустил лимитированные юбилейные карты

К 100-летию образования Азербайджанской Демократической Республики Банк Республика представил юбилейные пластиковыекарты MasterCard Goldи MasterCard Platinum. Юбилейные карты изготовлены в эксклюзивном дизайнеc лимитированной серией 2000 карт.

Дизайн карт подчеркивает высокую ценность этой знаменательной даты, отражая историческую карту Азербайджана, а также логотип 100-летия АДР разработанный банком специально к юбилею АДР. Карты представлены в золотом и серебристых тонах в соответствии с рангом карты Gold или Platinum.

“Мы с гордостью разделяем этот большой праздник с нашими согражданами и как один из ведущих банков нашей страны считаем своим долгом предоставить возможность клиентам Банка Республика отметить эту дату юбилейной пластиковой картой.” – так прокомментировал выпуск новых карт заместитель председателя правления «Банка Республика» Эльнур Гасанов

Каждый гражданин Азербайджанской Республики сможет заказать эксклюзивные карты в филиалах банка. Карты предоставляются на стандартных условиях оформления MasterCard Gold и MasterCard Platinum.

Представленный тираж карт является коллекционным и не будет дополнен новым изданием. Так, начиная с сегодняшнего дня, представляется уникальная возможность приобрести банковскую карту, приуроченную к 100-летию Республики.

Банк Республика поздравляет весь Азербайджанский народ со 100-летним юбилеем образования Азербайджанской Демократической Республики, желая дальнейшего процветания нашего отечества на протяжении долгих лет.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.