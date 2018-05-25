SOCAR планирует поэтапно довести суммарную вместимость газохранилищ до 5 млрд кубометров

Производственное объединение «Азнефть» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует поэтапно довести суммарную вместимость газохранилищ «Калмаз» и «Гарадаг» до 5 млрд кубометров, говорится в сообщении объединения.

"В настоящее время реализуются работы по расширению активных емкостей Калмазского и Гарадагского ПГХ, в результате которых суммарная вместимость газохранилищ будет увеличена до 5 млрд кубометров. Работы будут вестись в два этапа. По завершении первого этапа, реализуемого за счет внутренних средств объединения, суммарная емкость ПГХ достигнет 3,5 млрд кубометров", - отмечается в информации.

По данным Азнефти, до мая 2019 года планируется довести активные емкости Калмазского газохранилища до 1,5 млрд кубометров, буферные объемы газа будут доведены до 2,3 млрд кубометров. В этой связи планируется бурение новых скважин, реконструкция наземного оборудования и усовершенствование существующей инфраструктуры.

"В течение 2018 года Азнефть планирует бурение 21 новой скважины на территории Калмазского ПГХ, из которых 6 скважин – на 3-ем блоке, 15 - скважин – на 4-ом блоке. Также на территории газохранилища будут построены 6 новых компрессорных станций. Работы планируется завершить в 2019 году, к сезону начала закачки газа в ПГХ (в апреле – ИФ-Аз)", - отмечается в сообщении.

В настоящее время на Калмазском ПГХ продолжается процесс снабжения компрессорных станций оборудованием и ведется строительство новых манифольдных систем для бурения скважин в газораспределительном пункте 3-го блока.

"Кроме того, в газохранилищах, а также в компрессорном и электрическом хозяйствах будут проведены работы по реконструкции и расширению", - говорится в информации.

В Азербайджане имеется два подземных газохранилища – Калмазское и Гарадагское. Калмазское ПГХ находится в 75 км к юго-востоку от Баку, введено в эксплуатацию в 1955 году. Гарадагское ПГХ находится в 25 км к юго-востоку от Баку, оно было запущено в 1954 году.

Н.Аббасова