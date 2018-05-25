Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9906 RUR   0.0276 GBR   2.2728 TRY   0.3585

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.71 Brent   78.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 16° 29° 27 Май 13° 20° 28 Май 16° 26°

ТЭК 25.05.2018 16:07

SOCAR планирует поэтапно довести суммарную вместимость газохранилищ до 5 млрд кубометров

Производственное объединение «Азнефть» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует поэтапно довести суммарную вместимость газохранилищ «Калмаз» и «Гарадаг» до 5 млрд кубометров, говорится в сообщении объединения.

"В настоящее время реализуются работы по расширению активных емкостей Калмазского и Гарадагского ПГХ, в результате которых суммарная вместимость газохранилищ будет увеличена до 5 млрд кубометров. Работы будут вестись в два этапа. По завершении первого этапа, реализуемого за счет внутренних средств объединения, суммарная емкость ПГХ достигнет 3,5 млрд кубометров", - отмечается в информации.

По данным Азнефти, до мая 2019 года планируется довести активные емкости Калмазского газохранилища до 1,5 млрд кубометров, буферные объемы газа будут доведены до 2,3 млрд кубометров. В этой связи планируется бурение новых скважин, реконструкция наземного оборудования и усовершенствование существующей инфраструктуры.

"В течение 2018 года Азнефть планирует бурение 21 новой скважины на территории Калмазского ПГХ, из которых 6 скважин – на 3-ем блоке, 15 - скважин – на 4-ом блоке. Также на территории газохранилища будут построены 6 новых компрессорных станций. Работы планируется завершить в 2019 году, к сезону начала закачки газа в ПГХ (в апреле – ИФ-Аз)", - отмечается в сообщении.

В настоящее время на Калмазском ПГХ продолжается процесс снабжения компрессорных станций оборудованием и ведется строительство новых манифольдных систем для бурения скважин в газораспределительном пункте 3-го блока.

"Кроме того, в газохранилищах, а также в компрессорном и электрическом хозяйствах будут проведены работы по реконструкции и расширению", - говорится в информации.

В Азербайджане имеется два подземных газохранилища – Калмазское и Гарадагское. Калмазское ПГХ находится в 75 км к юго-востоку от Баку, введено в эксплуатацию в 1955 году. Гарадагское ПГХ находится в 25 км к юго-востоку от Баку, оно было запущено в 1954 году.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПГХ, ЕМКОСТИ, РАСШИРЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]