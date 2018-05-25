В Азербайджане опровергли возможность замены в 2019 году гонкой в Майами этапа Формулы-1 в Баку

Промоутер "Гран-при Азербайджана" Ариф Рагимов опроверг слухи о том, что гонка в Майами может в 2019 году заменить этап в Баку.

Ранее появилась информация, что руководство "Формулы-1" работает над созданием трассы в Майами и вместо этапа в Баку гонка может быть проведена в США.

"У нас есть контракт до 2020 года. Он может быть разорван только по обоюдному согласию. Мы не намерены этого делать и я не вижу никаких движений в этом направлении со стороны Формулы-1", – сказал А.Рагимов, слова которого цитирует F1Today.

По его словам, неопределенность должна завершиться в июне месяце, когда будет опубликован первый проект календаря на 2019 год. "Увидим календарь на следующий сезон, и все слухи закончатся", - добавил исполнительный директор Baku City Circuit.

Ранее сообщалось, что промоутеры Гран-при Азербайджана к июню должны определиться, собираются ли они продлевать контракт с FOM на проведение гонки до 2025 года.

А.Рагимов ранее, заявил, что организаторы гонки хотят добиться снижения платы за право ее проведения, которая в случае с азербайджанским этапом примерно в два раза выше, чем вносят другие промоутеры.

Этап Формулы-1 проводится в Азербайджане с 2016 года. В первый год он назывался "Гран-при Европа", с 2017 года этап в Баку получил название Гран-при Азербайджана.

А.Азизов