В Азербайджане опровергли возможность замены в 2019 году гонкой в Майами этапа Формулы-1 в Баку

Промоутер "Гран-при Азербайджана" Ариф Рагимов опроверг слухи о том, что гонка в Майами может в 2019 году заменить этап в Баку.
Ранее появилась информация, что руководство "Формулы-1" работает над созданием трассы в Майами и вместо этапа в Баку гонка может быть проведена в США.
"У нас есть контракт до 2020 года. Он может быть разорван только по обоюдному согласию. Мы не намерены этого делать и я не вижу никаких движений в этом направлении со стороны Формулы-1", – сказал А.Рагимов, слова которого цитирует F1Today.
По его словам, неопределенность должна завершиться в июне месяце, когда будет опубликован первый проект календаря на 2019 год. "Увидим календарь на следующий сезон, и все слухи закончатся", - добавил исполнительный директор Baku City Circuit.
Ранее сообщалось, что промоутеры Гран-при Азербайджана к июню должны определиться, собираются ли они продлевать контракт с FOM на проведение гонки до 2025 года.
А.Рагимов ранее, заявил, что организаторы гонки хотят добиться снижения платы за право ее проведения, которая в случае с азербайджанским этапом примерно в два раза выше, чем вносят другие промоутеры.
Этап Формулы-1 проводится в Азербайджане с 2016 года. В первый год он назывался "Гран-при Европа", с 2017 года этап в Баку получил название Гран-при Азербайджана.
А.Азизов
ГААД получит из госбюджета 1,9 млн манатов на реконструкцию автодорог в Баку
Спикер парламента Азербайджана примет участие в торжествах, приуроченных 100-летию Грузинской Демократической Республики
Президент Алиев подписал указ о создании в Азербайджане ПЮЛ Служба финмониторинга
Курс манат/доллар на 29 мая - 1,7 манат/$1
Потребители в Азербайджане в I квартале в торговой сети приобретали, в основном, продтовары и напитки
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Ассанжа в ближайшее время могут "попросить" из эквадорского посольства в Лондоне - TV
Министры ОПЕК+ на встрече в июне, скорее всего, примут решение о плавном увеличении добычи нефти
Путин подтверждает, что не намерен занимать пост президента РФ больше двух сроков подряд
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nar дарит интернет бонусы в честь Дня Республики
В РИКЦ в Баку состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Азербайджанской Демократической Республики
Пассажиры рейсов AZAL и Buta Airways на праздник Рамазан получат бесплатное место багажа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»