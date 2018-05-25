Трамп рад желанию КНДР провести двусторонние переговоры с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен примирительной реакцией Пхеньяна после того, как он отменил запланированный саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.
"Очень хорошие новости - получить теплое и продуктивное заявление из Северной Кореи", - написал он в пятницу в "Твиттере".
"Вскоре увидим, куда оно заведет, надеюсь, к длительному процветанию и миру. Только время (и талант) покажет!" - добавил он.
Накануне Белый дом США распространил письмо Д.Трампа, в котором американский лидер сообщил, что отказывается от проведения саммита с Ким Чен Ыном из-за враждебных заявлений со стороны КНДР. Пхеньян, в свою очередь, заявил, что по-прежнему настроен на переговоры с Вашингтоном и видит в них необходимость. Саммит должен был состояться 12 июня в Сингапуре.
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