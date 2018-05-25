Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9906 RUR   0.0276 GBR   2.2728 TRY   0.3585

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.71 Brent   78.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 16° 29° 27 Май 13° 20° 28 Май 16° 26°

Дальнее зарубежье 25.05.2018 16:28

Трамп рад желанию КНДР провести двусторонние переговоры с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен примирительной реакцией Пхеньяна после того, как он отменил запланированный саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

"Очень хорошие новости - получить теплое и продуктивное заявление из Северной Кореи", - написал он в пятницу в "Твиттере".

"Вскоре увидим, куда оно заведет, надеюсь, к длительному процветанию и миру. Только время (и талант) покажет!" - добавил он.

Накануне Белый дом США распространил письмо Д.Трампа, в котором американский лидер сообщил, что отказывается от проведения саммита с Ким Чен Ыном из-за враждебных заявлений со стороны КНДР. Пхеньян, в свою очередь, заявил, что по-прежнему настроен на переговоры с Вашингтоном и видит в них необходимость. Саммит должен был состояться 12 июня в Сингапуре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, ТРАМП


Похожие новости


США продолжают согласовывать с КНДР дату возможного саммита - Трамп Вашингтон привержен диалогу с Пхеньяном, несмотря на отмену саммита США-КНДР - Помпео Мун Чжэ Ин призвал Трампа и Ким Чен Ына к проведению прямых переговоров после отмены сингапурского саммита Трамп решил отменить саммит с Северной Кореей из-за невыполненных обещаний Пхеньяна - представитель Белого дома Трамп вновь грозит Пхеньяну военной силой Трамп заявил, что отмена саммита с лидером Северной Кореи это неудача и для КНДР, и для мира

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]