ЛУКОЙЛ интересуется разработкой азербайджанского блока Умид-Бабек на Каспии, ведет переговоры с SOCAR - Алекперов

Российская компания «ЛУКОЙЛ» заинтересована в разработке перспективного блока Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспия, сообщил президент компании Вагит Алекперов.

"Мы рассчитываем на новые активы, и присматриваемся к блоку Умид-Бабек. С компанией SOCAR ведутся переговоры по поводу разработки данного блока, и я надеюсь на положительный исход этого процесса", - заявил В.Алекперов азербайджанскому агентству APA.

Как сообщалось ранее, в апреле 2018 года начальник управления инвестиций SOCAR Вагиф Алиев сообщил, что Госнефтекомпания Азербайджана направила потенциальным инвесторам планы разработки месторождения Умид.

Также ранее Госнефтекомпания заявляла о планах по разработке перспективной структуры Бабек в купе с месторождением Умид.

Перспективный блок Умид-Бабек расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку. Запасы месторождения Умид, разрабатываемого SOCAR, оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата.

Ранее разработка месторождения Умид велась ООО "SOCAR Umid", учрежденным компаниями SOCAR (80%) и Nobel Oil Exploration and Production Ltd (20%). Добыча первого газа с месторождения началась в сентябре 2012 года.

SOCAR с 2012 год добыла с месторождения Умид свыше 1,5 млрд кубометров газа

Долгосрочная программа разработки блока предполагает добычу с месторождения Умид 5 млрд кубометров газа в год.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в мае 2017 года утвердил Risk Service Contract на разведку и разработку блока морских месторождений Умид-Бабек.

Risk Service Contract по разработке блока морских месторождений Умид-Бабек был подписан 12 января 2017 года. Он подписан между SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и SOCAR Umid Oil and Gas Limited. К контракту также прилагается "Соглашение о разведке и разработке блока Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспия", подписанное между SOCAR Umid Oil and Gas Limited и компанией Umid, Babek Exploration & Production.

Н.Аббасова

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