Пассажиры рейсов AZAL и Buta Airways на праздник Рамазан получат бесплатное место багажа

На праздник Рамазан пассажирам всех рейсов авиакомпаний AZAL и Buta Airways, которые будут выполнены 15 и 16 июня 2018 года, будет бесплатно предоставлена одна единица регистрируемого багажа.

Таким образом, на рейсах «Азербайджанских Авиалиний» пассажиры в зависимости от тарифа билета получат:

Эконом-класс – включенное в тариф одно место до 23 кг + бонус до 23 кг;

Бизнес-класс – включенные в тариф два места до 32 кг + бонус до 23 кг;

Comfort Club – включенные в тариф два места до 32 кг + бонус до 23 кг;

VIP Club – включенные в тариф три места до 32 кг + бонус до 23 кг.

Согласно правилам авиакомпании AZAL, габариты багажа в сумме трех измерений не должны превышать более 158 см.

На рейсах национального лоукостера Buta Airways пассажиры в зависимости от тарифа билета получат:

Тариф «Бюджет» - один бонусный бесплатный багаж до 23 кг;

Тариф «Стандарт» - включенное в тариф одно место до 10 кг + бонус до 23 кг;

Тариф «Супер» - включенное в тариф одно место до 23 кг + бонус до 23 кг.

Согласно правилам авиакомпании Buta Airways, габариты в сумме трех измерений также не должны превышать 158 см.

С дополнительной информацией по правилам провоза багажа можно ознакомиться на сайтах авиакомпаний AZAL https://www.azal.az/ru/information/baggage и Buta Airways https://www.butaairways.az/ru/information/baggage

Пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»