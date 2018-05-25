Пассажиры рейсов AZAL и Buta Airways на праздник Рамазан получат бесплатное место багажа

На праздник Рамазан пассажирам всех рейсов авиакомпаний AZAL и Buta Airways, которые будут выполнены 15 и 16 июня 2018 года, будет бесплатно предоставлена одна единица регистрируемого багажа.
Таким образом, на рейсах «Азербайджанских Авиалиний» пассажиры в зависимости от тарифа билета получат:
Эконом-класс – включенное в тариф одно место до 23 кг + бонус до 23 кг;
Бизнес-класс – включенные в тариф два места до 32 кг + бонус до 23 кг;
Comfort Club – включенные в тариф два места до 32 кг + бонус до 23 кг;
VIP Club – включенные в тариф три места до 32 кг + бонус до 23 кг.
Согласно правилам авиакомпании AZAL, габариты багажа в сумме трех измерений не должны превышать более 158 см.
На рейсах национального лоукостера Buta Airways пассажиры в зависимости от тарифа билета получат:
Тариф «Бюджет» - один бонусный бесплатный багаж до 23 кг;
Тариф «Стандарт» - включенное в тариф одно место до 10 кг + бонус до 23 кг;
Тариф «Супер» - включенное в тариф одно место до 23 кг + бонус до 23 кг.
Согласно правилам авиакомпании Buta Airways, габариты в сумме трех измерений также не должны превышать 158 см.
С дополнительной информацией по правилам провоза багажа можно ознакомиться на сайтах авиакомпаний AZAL https://www.azal.az/ru/information/baggage и Buta Airways https://www.butaairways.az/ru/information/baggage
Пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»
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