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Дальнее зарубежье 25.05.2018 20:33

Токио настаивает на полной денуклеаризации КНДР - Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, комментируя решение президента США отменить встречу с лидером КНДР, назвал ряд условий, при которых Токио будет готово сотрудничать с Пхеньяном.

"Сейчас стало известно, что не будет встречи лидеров США и Северной Кореи. В этом контексте важно, будет ли Северная Корея выполнять все резолюции СБ ООН, осуществлять денуклеаризацию полным, верифицируемым и необратимым образом", - сказал С.Абэ, выступая на пленарном заседании Петербургского экономического форума.

Он также отметил, что для Токио "важна проблема похищения людей: вернет ли Пхеньян всех тех японцев, которые были в свое время похищены".

"Все эти немаловажные условия должны быть соблюдены, прежде чем мы, наконец, сможем всерьез рассуждать о концепции отношений долгосрочного сотрудничества с Северной Кореей", - заявил С.Абэ.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]