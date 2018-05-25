Токио настаивает на полной денуклеаризации КНДР - Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, комментируя решение президента США отменить встречу с лидером КНДР, назвал ряд условий, при которых Токио будет готово сотрудничать с Пхеньяном.

"Сейчас стало известно, что не будет встречи лидеров США и Северной Кореи. В этом контексте важно, будет ли Северная Корея выполнять все резолюции СБ ООН, осуществлять денуклеаризацию полным, верифицируемым и необратимым образом", - сказал С.Абэ, выступая на пленарном заседании Петербургского экономического форума.

Он также отметил, что для Токио "важна проблема похищения людей: вернет ли Пхеньян всех тех японцев, которые были в свое время похищены".

"Все эти немаловажные условия должны быть соблюдены, прежде чем мы, наконец, сможем всерьез рассуждать о концепции отношений долгосрочного сотрудничества с Северной Кореей", - заявил С.Абэ.