Fiat Chrysler отзывает 4,8 млн автомобилей в США из-за ошибки в ПО

Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) отзывает порядка 4,8 млн автомобилей в США из-за ошибки в программном обеспечении, в результате которой у водителей могут возникать проблемы с отключением функции круиз-контроля.
Отзыву подлежат пикапы Ram, внедорожники Jeep Wrangler, Cherokee и Grand Cherokee, а также ряд моделей автомобилей брендов Chrysler и Dodge, говорится в сообщении FCA.
Автопроизводитель отмечает, что ему неизвестно о каких-либо случаях аварий из-за ошибки в ПО.
Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США сообщило, что FCA начнет отзыв автомобилей 6 июля 2018 года. Владельцам автомобилей рекомендовано не пользоваться функцией круиз-контроля до тех пор, пока автопроизводитель не подготовит обновление программного обеспечения.
Выявленная проблема заключается в том, что если при использовании круиз-контроля в автомобиле происходит короткое замыкание, водитель не имеет возможности отключить эту функцию даже механически, в связи с чем автомобиль сохраняет прежнюю скорость или может увеличить ее. В этой ситуации серьезно повышается риск аварии, отмечают в NHTSA.
Акции FCA в ходе предварительных торгов в пятницу теряют в цене 2,9%.
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