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Дальнее зарубежье 25.05.2018 20:45

Fiat Chrysler отзывает 4,8 млн автомобилей в США из-за ошибки в ПО

Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) отзывает порядка 4,8 млн автомобилей в США из-за ошибки в программном обеспечении, в результате которой у водителей могут возникать проблемы с отключением функции круиз-контроля.

Отзыву подлежат пикапы Ram, внедорожники Jeep Wrangler, Cherokee и Grand Cherokee, а также ряд моделей автомобилей брендов Chrysler и Dodge, говорится в сообщении FCA.

Автопроизводитель отмечает, что ему неизвестно о каких-либо случаях аварий из-за ошибки в ПО.

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США сообщило, что FCA начнет отзыв автомобилей 6 июля 2018 года. Владельцам автомобилей рекомендовано не пользоваться функцией круиз-контроля до тех пор, пока автопроизводитель не подготовит обновление программного обеспечения.

Выявленная проблема заключается в том, что если при использовании круиз-контроля в автомобиле происходит короткое замыкание, водитель не имеет возможности отключить эту функцию даже механически, в связи с чем автомобиль сохраняет прежнюю скорость или может увеличить ее. В этой ситуации серьезно повышается риск аварии, отмечают в NHTSA.

Акции FCA в ходе предварительных торгов в пятницу теряют в цене 2,9%.

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Тэги: США, FIAT, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]