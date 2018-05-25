Президент Алиев подписал указ о создании в Азербайджане ПЮЛ Служба финмониторинга

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу указ о создании публичного юридического лица (ПЮЛ) Служба финансового мониторинга.

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Служба будет финансироваться из госбюджета. Ее целью является осуществление единого регулирования и контроля над предотвращением легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.

Согласно указу, Администрации президента Азербайджана поручено в месячный срок подготовить проект Положения Службы и представить документ главе государства.

Госкомитету по имущественным вопросам поручено решить вопросы, связанные с обеспечением материально-технической базы Службы. Кроме этого, в течение трех месяцев Палата по надзору за финансовым рынком должна провести инвентаризацию имущества и принять меры по передаче имущества на баланс Службы.

А.Азизов