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Финансы 25.05.2018 17:33

Президент Алиев подписал указ о создании в Азербайджане ПЮЛ Служба финмониторинга

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу указ о создании публичного юридического лица (ПЮЛ) Служба финансового мониторинга.

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Служба будет финансироваться из госбюджета. Ее целью является осуществление единого регулирования и контроля над предотвращением легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.

Согласно указу, Администрации президента Азербайджана поручено в месячный срок подготовить проект Положения Службы и представить документ главе государства.

Госкомитету по имущественным вопросам поручено решить вопросы, связанные с обеспечением материально-технической базы Службы. Кроме этого, в течение трех месяцев Палата по надзору за финансовым рынком должна провести инвентаризацию имущества и принять меры по передаче имущества на баланс Службы.

А.Азизов

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Тэги: ФИНМОНИТОРИНГ, СЛУЖБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]