Президент Алиев подписал указ о создании в Азербайджане ПЮЛ Служба финмониторинга

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу указ о создании публичного юридического лица (ПЮЛ) Служба финансового мониторинга.
Текст указа опубликован на сайте главы государства.
Служба будет финансироваться из госбюджета. Ее целью является осуществление единого регулирования и контроля над предотвращением легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.
Согласно указу, Администрации президента Азербайджана поручено в месячный срок подготовить проект Положения Службы и представить документ главе государства.
Госкомитету по имущественным вопросам поручено решить вопросы, связанные с обеспечением материально-технической базы Службы. Кроме этого, в течение трех месяцев Палата по надзору за финансовым рынком должна провести инвентаризацию имущества и принять меры по передаче имущества на баланс Службы.
А.Азизов
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