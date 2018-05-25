Венгрия инициирует в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины - СМИ

Официальное обращение Венгрии с инициативой пересмотра программ поддержки Украины направлено генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, сообщило издание "Европейская правда" со ссылкой на данные штаб-квартиры альянса.

Согласно информации, документ под названием "Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины" был одобрен на первом заседании обновленного правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном.

Документ был направлен из Будапешта руководству НАТО и всем государствам-союзникам.

"Украинское государство ослабло до той степени, что теперь оно не способно выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление", - говорится в документе венгерского правительства.

Подчеркивается, что Украина не достигла успеха, "несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи". Также указано, что Украина "представляет опасность для соседей".

На основании таких выводов Будапешт предлагает пересмотреть поддержку, которую НАТО оказывает Украине.

"Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе альянса, НАТО должно адаптировать свою политику в отношении Украины к этим новым обстоятельствам", - говорится в меморандуме.

При этом обращение к НАТО содержит норму с определенными условиями: Будапешт готов отказаться от всех своих обвинений, если Украина не будет применять языковую норму закона об образовании для национальных меньшинств стран-членов НАТО, в том числе венгерского меньшинства на Закарпатье.