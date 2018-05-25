Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9906 RUR   0.0276 GBR   2.2728 TRY   0.3585

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.71 Brent   78.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 16° 29° 27 Май 13° 20° 28 Май 16° 26°

Внутренняя политика 25.05.2018 18:11

ГААД получит из госбюджета 1,9 млн манатов на реконструкцию автодорог в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги из госбюджета 1,9 млн манатов на продолжение работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Бинагадинского района Баку.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АВТОДОРОГА, РАСПОРЯЖЕНИЕ


Похожие новости


Глава ABA награжден медалью «Терегги» Алиев и Вучич обсудят вопросы развития азербайджано-сербских отношений Президент Азербайджана принял участие в торжественной церемонии по случаю Победы над фашизмом Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе Президент Азербайджана посещает Хачмазский район Президент Азербайджана выделил 8 млн манатов на строительство автодороги в Агджабединском районе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]