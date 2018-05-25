ГААД получит из госбюджета 1,9 млн манатов на реконструкцию автодорог в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги из госбюджета 1,9 млн манатов на продолжение работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Бинагадинского района Баку.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.
Ф.Исазаде
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