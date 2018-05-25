Президент России Владимир Путин заявил о том, что Москве и Лондону необходимо провести совместное расследование по "делу Скрипаля" или закрыть эту тему, она не ведет ни к чему кроме ухудшения отношений.

"Говорить о том, что это было боевое отравляющее вещество, не представляется возможным. А если это так, то ставится под сомнение все, что было сказано британской стороной изначально. Как можно выйти из этой ситуации? Или проводить совместное полноценное объективное расследование или просто прекратить разговоры на эту тему, потому что они ни к чему кроме ухудшения отношений не ведут",- сказал В.Путин на встрече с руководителями международных информагентств.

"Самое объективное объяснение произошедшего может быть дано только в результате тщательного и объективного, совместного, хочу это подчеркнуть, расследования. Мы с самого начала предложили работать по этому направлению вместе, но, как вам известно, британская сторона ответила отказом и занималась расследованием самостоятельно", - добавил он.

По словам президента, "известно также, что изначально было объявлено, что это отравление, если это было отравление, произошло боевым отравляющим веществом".

"Я не специалист по боевым отравляющим веществам, но, насколько я себе представляю, если применяется боевое отравляющее вещество, то жертвы этого нападения погибают на месте практически немедленно. Ничего этого, слава Богу, не произошло, сам Скрипаль и его дочь живы, выписались из больницы и, как мы видели недавно на экранах. Во всяком случае, его дочь выглядит вполне прилично", - отметил он.

"Слава Богу, все живы, здоровы", - заключил глава государства.