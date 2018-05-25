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СНГ 25.05.2018 21:17

Путин подтверждает, что не намерен занимать пост президента РФ больше двух сроков подряд

Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен и в будущем придерживаться Конституции, отвечая на вопрос, действительно ли он уйдет со своего поста по завершении нынешнего президентского срока.

"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции РФ. В Конституции ясно прописано - не более двух сроков подряд. Вот сейчас у меня второй срок подряд - не более двух сроков подряд", - сказал В.Путин в ответ на вопрос журналистов в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.

Он напомнил, что уже дважды был до этого президентом. "А потом покинул пост президента потому, что Конституция не позволяла избираться в третий раз. Вот и все. Я намерен придерживаться этого правила и в будущем", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КОНСТИТУЦИЯ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]