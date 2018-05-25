Министры ОПЕК+ на встрече в июне, скорее всего, примут решение о плавном увеличении добычи нефти

Министры стран ОПЕК и не-ОПЕК на встрече 21-23 июня в Вене, скорее всего, примут решение о плавном увеличении добычи нефти, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"В целом, все согласны, что нужно этот вопрос очень серьезно обсудить на министерской встрече, которая состоится в июне в Вене. Там будут предложены различные варианты. Но, скорее всего, это будет плавное сокращение. Наша задача - и не дестабилизировать рынок нефти, и не перегреть его", - сказал министр.