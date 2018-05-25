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СНГ 25.05.2018 21:29

Министры ОПЕК+ на встрече в июне, скорее всего, примут решение о плавном увеличении добычи нефти

Министры стран ОПЕК и не-ОПЕК на встрече 21-23 июня в Вене, скорее всего, примут решение о плавном увеличении добычи нефти, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"В целом, все согласны, что нужно этот вопрос очень серьезно обсудить на министерской встрече, которая состоится в июне в Вене. Там будут предложены различные варианты. Но, скорее всего, это будет плавное сокращение. Наша задача - и не дестабилизировать рынок нефти, и не перегреть его", - сказал министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, МИНЭНЕРГО, ОЖИДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]