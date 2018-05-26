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Дальнее зарубежье 26.05.2018 08:45

США ведут переговоры с КНДР о саммите в Сингапуре 12 июня - Трамп

США ведут продуктивные переговоры с КНДР о проведении саммита лидеров двух стран, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы ведём очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о повторном назначении саммита, который, если он состоится, скорее всего, пройдёт в Сингапуре в тот же день, 12 июня, и при необходимости будет продолжен после этой даты", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

В четверг Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором американский лидер сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном из-за враждебных заявлений со стороны КНДР. Пхеньян, в свою очередь, заявил, что по-прежнему настроен на переговоры с Вашингтоном и видит в них необходимость. Саммит должен был состояться 12 июня в Сингапуре.

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Тэги: ТРАМП, КНДР, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]