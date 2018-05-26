Путин назвал неприемлемым подходом давление на Турцию в вопросе приобретения российских С-400

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о покупке Анкарой российских зенитных комплексов С-400 не является "какой-либо провинностью", Турция должна самостоятельно принимать решение в вопросах, касающихся ее безопасности.
"Турция, являясь членом НАТО, приняла решение о приобретении С-400, тем самым став обладателем наиболее продвинутых, и, скажу без преувеличения, самых лучших в своем классе систем. И что из этого? Разве это является какой-либо провинностью?", - сказал В.Путин на встрече с руководителями международных информагентств, среди которых присутствовал главный редактор агентства Anadolu Agency (Турция) Метин Мутаноглу.
Российский лидер отметил, что Анкара "самостоятельно принимает решение в такого рода вопросах, исходя из своих национальных интересов и принимая во внимание вопросы стоимости и качества".
По словам В.Путина, попытки оказать давление на Россию и Турцию и призывы в качестве ответной меры воспрепятствовать поставкам Анкаре американских истребителей-бомбардировщиков F-35 являются "абсолютно неприемлемым подходом".
"Какое государство вправе ограничивать инициативу независимой страны на приобретение крайне чувствительной с точки зрения обеспечения собственной безопасности продукции, если она готова к такому приобретению? Полагаю, что это абсолютно неприемлемый подход", - заявил президент РФ.
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