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Регион 26.05.2018 09:01

Путин назвал неприемлемым подходом давление на Турцию в вопросе приобретения российских С-400

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о покупке Анкарой российских зенитных комплексов С-400 не является "какой-либо провинностью", Турция должна самостоятельно принимать решение в вопросах, касающихся ее безопасности.

"Турция, являясь членом НАТО, приняла решение о приобретении С-400, тем самым став обладателем наиболее продвинутых, и, скажу без преувеличения, самых лучших в своем классе систем. И что из этого? Разве это является какой-либо провинностью?", - сказал В.Путин на встрече с руководителями международных информагентств, среди которых присутствовал главный редактор агентства Anadolu Agency (Турция) Метин Мутаноглу.

Российский лидер отметил, что Анкара "самостоятельно принимает решение в такого рода вопросах, исходя из своих национальных интересов и принимая во внимание вопросы стоимости и качества".

По словам В.Путина, попытки оказать давление на Россию и Турцию и призывы в качестве ответной меры воспрепятствовать поставкам Анкаре американских истребителей-бомбардировщиков F-35 являются "абсолютно неприемлемым подходом".

"Какое государство вправе ограничивать инициативу независимой страны на приобретение крайне чувствительной с точки зрения обеспечения собственной безопасности продукции, если она готова к такому приобретению? Полагаю, что это абсолютно неприемлемый подход", - заявил президент РФ.

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Тэги: ПУТИН, ТУРЦИЯ, С400


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]