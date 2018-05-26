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Регион 26.05.2018 09:11

Путин считает, что попытки давления делают Эрдогана только сильнее

Попытки оказать давление на лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со стороны некоторых стран бесперспективны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств, среди которых присутствовал главный редактор агентства Anadolu Agency (Турция) Метин Мутаноглу.

"Очень трудно добиться какого-либо результата, используя различные инструменты давления на господина Эрдогана. Напротив, это делает Эрдогана еще сильнее", - приводит агентство слова В.Путина на русском языке.

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Тэги: ПУТИН, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]