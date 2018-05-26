Путин считает, что попытки давления делают Эрдогана только сильнее

Попытки оказать давление на лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со стороны некоторых стран бесперспективны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств, среди которых присутствовал главный редактор агентства Anadolu Agency (Турция) Метин Мутаноглу.

"Очень трудно добиться какого-либо результата, используя различные инструменты давления на господина Эрдогана. Напротив, это делает Эрдогана еще сильнее", - приводит агентство слова В.Путина на русском языке.