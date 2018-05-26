Путин надеется, что объективная потребность в развитии российско-американских отношений возобладает

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информагентств выразил разочарование в связи тем, что у него "ограниченные контакты" с американским коллегой Дональдом Трампом и "посетовал на проблемные отношения с США" в связи с "внутренними распрями" из-за расследования так называемого "российского дела".

"Мы заложники этих внутренних распрей в США. Надеюсь, что когда-нибудь это закончится, и объективная потребность в развитии российско-американских отношений возобладает", - сказал В.Путин на встрече с руководителями международных информагентств, среди которых присутствовал вице-президент агентства Associated Press (АР, США) Иэн Филлипс.

Агентство приводит слова В.Путина в переводе на английский язык.

Как сообщает АР, российский лидер "посетовал на проблемные отношения с США", заявив, что "Россия хочет их улучшения". По его словам, некогда большие ожидания России на улучшение отношений при президенте Д.Трампе разрушились. В.Путин также выразил разочарование в связи с тем, что у него ограниченные контакты с американским коллегой и назвал расследование так называемого "дела РФ" ошибкой.