Путин надеется, что объективная потребность в развитии российско-американских отношений возобладает

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информагентств выразил разочарование в связи тем, что у него "ограниченные контакты" с американским коллегой Дональдом Трампом и "посетовал на проблемные отношения с США" в связи с "внутренними распрями" из-за расследования так называемого "российского дела".
"Мы заложники этих внутренних распрей в США. Надеюсь, что когда-нибудь это закончится, и объективная потребность в развитии российско-американских отношений возобладает", - сказал В.Путин на встрече с руководителями международных информагентств, среди которых присутствовал вице-президент агентства Associated Press (АР, США) Иэн Филлипс.
Агентство приводит слова В.Путина в переводе на английский язык.
Как сообщает АР, российский лидер "посетовал на проблемные отношения с США", заявив, что "Россия хочет их улучшения". По его словам, некогда большие ожидания России на улучшение отношений при президенте Д.Трампе разрушились. В.Путин также выразил разочарование в связи с тем, что у него ограниченные контакты с американским коллегой и назвал расследование так называемого "дела РФ" ошибкой.
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