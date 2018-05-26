Страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле выполнили сделку ОПЕК+ на 152%

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле выполнили свои обязательства по ограничению добычи нефти в рамках соглашения на 152%, говорится в сообщении ОПЕК по итогам заседания технического комитета по мониторингу выполнения сделки.
"Это демонстрирует приверженность участников сделки намерению восстановить стабильность нефтяного рынка", - говорится в сообщении.
Кроме того, технический комитет отметил недостаточность проведения оценки стабильности рынка нефти и эффективности сделки ОПЕК+ только по одному показателю.
На текущий момент таким показателем является достижение среднего за пять лет объема мировых запасов нефти. По оценке МЭА, такой средний показатель уже достигнут в мае.
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