Страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле выполнили сделку ОПЕК+ на 152%

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле выполнили свои обязательства по ограничению добычи нефти в рамках соглашения на 152%, говорится в сообщении ОПЕК по итогам заседания технического комитета по мониторингу выполнения сделки.

"Это демонстрирует приверженность участников сделки намерению восстановить стабильность нефтяного рынка", - говорится в сообщении.

Кроме того, технический комитет отметил недостаточность проведения оценки стабильности рынка нефти и эффективности сделки ОПЕК+ только по одному показателю.

На текущий момент таким показателем является достижение среднего за пять лет объема мировых запасов нефти. По оценке МЭА, такой средний показатель уже достигнут в мае.