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ТЭК 26.05.2018 10:51

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле выполнили сделку ОПЕК+ на 152%

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле выполнили свои обязательства по ограничению добычи нефти в рамках соглашения на 152%, говорится в сообщении ОПЕК по итогам заседания технического комитета по мониторингу выполнения сделки.

"Это демонстрирует приверженность участников сделки намерению восстановить стабильность нефтяного рынка", - говорится в сообщении.

Кроме того, технический комитет отметил недостаточность проведения оценки стабильности рынка нефти и эффективности сделки ОПЕК+ только по одному показателю.

На текущий момент таким показателем является достижение среднего за пять лет объема мировых запасов нефти. По оценке МЭА, такой средний показатель уже достигнут в мае.

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Тэги: ОПЕК, СДЕЛКА, ВЫПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]