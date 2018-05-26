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Дальнее зарубежье 26.05.2018 11:18

МИД КНДР проинформировал иностранных дипломатов в Пхеньяне о расформировании ядерного полигона "Пунгери" - посольство

МИД Северной Кореи проинформировал в пятницу дипломатический корпус в Пхеньяне о закрытии ядерного полигона "Пунгери" на севере КНДР, которое "прошло прозрачно" и без вреда для окружающей среды, говорится в сообщении посольства КНДР в Москве, поступившем в "Интерфакс" в субботу.

"Заместители главы МИД и соответствующие работники коллективно и отдельно встретились с послом КНР, послом РФ, послами и временный поверенный в делах стран Азии и Африки, Арабских стран и стран Латинской Америки в КНДР, дипломатическими представителями европейских стран и международных организаций в КНДР", - говорится в документе.

Северокорейские дипломаты "сначала подробно сообщили о процессе расформирования испытательного ядерного полигона, отметили, что работа по расформированию проведена прозрачно и не было ни малейшей утечки радиоактивных материалов и никакого отрицательного влияния на окружающую среду", - отмечается в сообщении.

В документе также говорится, что иностранные дипломаты в Северной Корее был также проинформированы "об инициативных и миролюбивых усилиях правительства КНДР для мира и стабильности Корейского полуострова и всего мира и нашей принципиальной позиции для создания мира без ядерного оружия".

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Тэги: КНДР, ПОЛИГОН, РАСФОРМИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]