МИД Северной Кореи проинформировал в пятницу дипломатический корпус в Пхеньяне о закрытии ядерного полигона "Пунгери" на севере КНДР, которое "прошло прозрачно" и без вреда для окружающей среды, говорится в сообщении посольства КНДР в Москве, поступившем в "Интерфакс" в субботу.
"Заместители главы МИД и соответствующие работники коллективно и отдельно встретились с послом КНР, послом РФ, послами и временный поверенный в делах стран Азии и Африки, Арабских стран и стран Латинской Америки в КНДР, дипломатическими представителями европейских стран и международных организаций в КНДР", - говорится в документе.
Северокорейские дипломаты "сначала подробно сообщили о процессе расформирования испытательного ядерного полигона, отметили, что работа по расформированию проведена прозрачно и не было ни малейшей утечки радиоактивных материалов и никакого отрицательного влияния на окружающую среду", - отмечается в сообщении.
В документе также говорится, что иностранные дипломаты в Северной Корее был также проинформированы "об инициативных и миролюбивых усилиях правительства КНДР для мира и стабильности Корейского полуострова и всего мира и нашей принципиальной позиции для создания мира без ядерного оружия".
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