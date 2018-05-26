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Бизнес и законодательство 26.05.2018 12:03

Минналогов в январе-апреле 2018г сократило число выездных проверок на 40%

Министерство налогов Азербайджана в январе-апреле 2018 года сократило число выездных проверок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,4 раза, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минналогов.

"За 4 месяца 2018 года число выездных проверок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 40%", - отметили в Минналогов.

Как сообщалось ранее, в 2017 году выездные проверки Минналогов охватили 5,878 тыс. налогоплательщиков (спад по сравнению с 2016 годом на 17,3% - ИФ), в том числе 4,351 тыс. юридических и 1,527 тыс. физических лиц.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИННАЛОГОВ, ПРОВЕРКИ, ВЫЕЗДНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]