Минналогов в январе-апреле 2018г сократило число выездных проверок на 40%

Министерство налогов Азербайджана в январе-апреле 2018 года сократило число выездных проверок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,4 раза, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минналогов.
"За 4 месяца 2018 года число выездных проверок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 40%", - отметили в Минналогов.
Как сообщалось ранее, в 2017 году выездные проверки Минналогов охватили 5,878 тыс. налогоплательщиков (спад по сравнению с 2016 годом на 17,3% - ИФ), в том числе 4,351 тыс. юридических и 1,527 тыс. физических лиц.
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