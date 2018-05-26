Доля России на мировом рынке биотехнологий составляет всего 0,1% - Шаронов

Доля России на мировом рынке биотехнологий составляет всего 0,1%, экономическая целесообразность инвестиций в локализацию фармацевтического производства не всегда очевидна, заявил президент Московской школы управления "Сколково" в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) в субботу.
"Россия занимает всего лишь 0,1% мирового рынка биотехнологий. Российский фармацевтический рынок составил 1 трлн 130 млрд рублей в 2016 году и демонстрирует рост примерно на 7% в год в стоимостном выражении. Но при этом он стагнирует по количеству упаковок, что отражает рост цен в сегменте", - сообщил он.
А.Шаронов отметил, что для лекарственного обеспечения "превалируют собственные средства граждан - это примерно две трети от всего объёма рынка". "Доля госзакупок составляет, соответственно, около трети и в основном охватывает отдельные категории граждан и госпитальным сегмент", - уточнил он.
По его словам, инвестиции в локализацию фармацевтического производства в России достигли $2,3 млрд в ответ на изменение законодательства. "Однако при этом необходимо констатировать, что экономическая целесообразность этих инвестиций не всегда очевидна в связи, во-первых, с насыщением рынка, во-вторых, с меняющимся регулированием", - заявил он.
По основным показателям, таким как средняя и ожидаемая продолжительность жизни, Россия по-прежнему находится позади ведущих стран, что свидетельствует о проблемах в системе здравоохранения и фармацевтического обеспечения, сказал он.
А.Шаронов также сообщил, что мировой рынок биотехнологий растёт примерно на 10% в год и к 2020 году может достичь порядка $600 млрд. Мировой фармацевтический рынок препаратов будет расти примерно на 6-6,5% в год и достигнет $1,2 трлн к 2022 году благодаря выходу на рынок новой волны биопрепаратов, в том числе и для лечения онкологических заболеваний, сообщил А.Шаронов.
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