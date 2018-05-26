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Регион 26.05.2018 13:15

Грузия продемонстрировала закупленные в США "Джавелины" на выставке в Тбилиси

Министерство обороны Грузии в субботу по случаю Дня независимости организовало в Тбилиси на площади Свободы выставку военной техники и оружия, находящихся на вооружении грузинской армии.

Как рассказали журналистам представители Минобороны, на выставке впервые представлены переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Джавелин", закупленные в США.

Также жители Тбилиси и гости грузинской столицы могут осмотреть на выставке различные средства ПВО, стрелковое оружие, снаряжение и военную технику, произведенную в Грузии государственным военным научно-техническим центром "Дельта", среди которой 120-мм самоходные минометы GMM-120, бронемашины "Дидгори" и "Лазика".

В конце 2017 года Конгресс США одобрил продажу Грузии переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

В Тбилиси заявляют, что приобретение ПТРК "Джавелин" не направлено против каких-либо стран и это вооружение имеет исключительно оборонительный характер.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИНОБОРОНЫ, ВЫСТАВКА, ПТРК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]