Министерство обороны Грузии в субботу по случаю Дня независимости организовало в Тбилиси на площади Свободы выставку военной техники и оружия, находящихся на вооружении грузинской армии.
Как рассказали журналистам представители Минобороны, на выставке впервые представлены переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Джавелин", закупленные в США.
Также жители Тбилиси и гости грузинской столицы могут осмотреть на выставке различные средства ПВО, стрелковое оружие, снаряжение и военную технику, произведенную в Грузии государственным военным научно-техническим центром "Дельта", среди которой 120-мм самоходные минометы GMM-120, бронемашины "Дидгори" и "Лазика".
В конце 2017 года Конгресс США одобрил продажу Грузии переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".
В Тбилиси заявляют, что приобретение ПТРК "Джавелин" не направлено против каких-либо стран и это вооружение имеет исключительно оборонительный характер.
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