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Регион 26.05.2018 13:28

Маргвелашвили в День независимости заявил о неизбежности восстановления территориальной целостности Грузии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в субботу на церемонии в центре Тбилиси поздравил грузинский народ с Днем независимости, отметив, что это касается и соотечественников из Абхазии и Южной Осетии.

"Поздравляю наших абхазских и осетинских соотечественников, потому что объединение Грузии состоится вместе с ними, и потому что в 1991 году на референдуме мы вместе сказали, что Грузия является независимой страной", - заявил Г.Маргвелашвили.

Он также поздравил с Днем независимости всех представителей национальных меньшинств.

"Поздравляю всех представителей национальных меньшинств, так как особенность грузинского государства заключается в нашем многообразии", - сказал Г.Маргвелашвили.

Президент отметил, что цель Грузии состоит в сохранении независимости страны.

"Мы должны создать свободную страну, в которой свободные граждане укрепят нашу родину", - заявил Г.Маргвелашвили.

Перед выступлением президента Грузии на площади Свободы в Тбилиси более 200 новобранцев Вооруженных сил приняли воинскую присягу. Перед трибуной прошли несколько подразделений грузинских войск, в том числе и американские военные инструкторы, готовящие грузинских военнослужащих.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НЕЗАВИСИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]