Маргвелашвили в День независимости заявил о неизбежности восстановления территориальной целостности Грузии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в субботу на церемонии в центре Тбилиси поздравил грузинский народ с Днем независимости, отметив, что это касается и соотечественников из Абхазии и Южной Осетии.

"Поздравляю наших абхазских и осетинских соотечественников, потому что объединение Грузии состоится вместе с ними, и потому что в 1991 году на референдуме мы вместе сказали, что Грузия является независимой страной", - заявил Г.Маргвелашвили.

Он также поздравил с Днем независимости всех представителей национальных меньшинств.

"Поздравляю всех представителей национальных меньшинств, так как особенность грузинского государства заключается в нашем многообразии", - сказал Г.Маргвелашвили.

Президент отметил, что цель Грузии состоит в сохранении независимости страны.

"Мы должны создать свободную страну, в которой свободные граждане укрепят нашу родину", - заявил Г.Маргвелашвили.

Перед выступлением президента Грузии на площади Свободы в Тбилиси более 200 новобранцев Вооруженных сил приняли воинскую присягу. Перед трибуной прошли несколько подразделений грузинских войск, в том числе и американские военные инструкторы, готовящие грузинских военнослужащих.