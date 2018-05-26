В МИД РФ критикуют намерение ЕС ввести дополнительные санкции в отношении Венесуэлы

В Москве считают контрпродуктивным введение дополнительных санкций в отношении Венесуэлы, любые рестрикции будут бить по экономическому положению этой страны, заявил в субботу "Интерфаксу" директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Мы категорически не можем принять любые меры санкционного давления, рестрикции, которые введены вне существующей международной процедуры, а именно СБ ООН", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума, комментируя озвученные накануне планы ЕС о введении дополнительных санкций в отношении Венесуэлы.
Он напомнил, что об этом, в частности, накануне заявлял президент РФ Владимир Путин применительно к Ирану.
"Это в полной мере относится и к ситуации вокруг Венесуэлы. Мы считаем, что санкционное давление на Венесуэлу абсолютно контрпродуктивно, потому что какие бы ни заявлялись цели на это, своим остриём они будут бить по экономическому положению страны и по жизни венесуэльцев, по их экономической и социальной ситуации", - подчеркнул А.Щетинин.
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