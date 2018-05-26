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Дальнее зарубежье 26.05.2018 13:44

В МИД РФ критикуют намерение ЕС ввести дополнительные санкции в отношении Венесуэлы

В Москве считают контрпродуктивным введение дополнительных санкций в отношении Венесуэлы, любые рестрикции будут бить по экономическому положению этой страны, заявил в субботу "Интерфаксу" директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Мы категорически не можем принять любые меры санкционного давления, рестрикции, которые введены вне существующей международной процедуры, а именно СБ ООН", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума, комментируя озвученные накануне планы ЕС о введении дополнительных санкций в отношении Венесуэлы.

Он напомнил, что об этом, в частности, накануне заявлял президент РФ Владимир Путин применительно к Ирану.

"Это в полной мере относится и к ситуации вокруг Венесуэлы. Мы считаем, что санкционное давление на Венесуэлу абсолютно контрпродуктивно, потому что какие бы ни заявлялись цели на это, своим остриём они будут бить по экономическому положению страны и по жизни венесуэльцев, по их экономической и социальной ситуации", - подчеркнул А.Щетинин.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЕС, ВЕНЕСУЭЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]