Юнкер в Тбилиси заявил о поддержке ЕС территориальной целостности Грузии

Грузия всегда была частью Европы, ЕС будет защищать ее суверенитет и территориальную целостность, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в субботу в центре Тбилиси на церемонии по случаю Дня независимости страны.

"Мы всегда будем защищать суверенитет и территориальную целостность Грузии, ее границ, которые законно зафиксированы", - сказал Ж.-К.Юнкер.

"Грузия является страной, которая всегда была частью Европы. Сейчас в наших отношениях начинается новая глава", - отметил глава Еврокомиссии.

В Грузии в субботу отмечают 100-летие со дня объявления независимости и основания первой грузинской демократической республики.

В торжествах кроме председателя Еврокомиссии участвуют президенты Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Финляндии и Армении.