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Регион 26.05.2018 14:45

Юнкер в Тбилиси заявил о поддержке ЕС территориальной целостности Грузии

Грузия всегда была частью Европы, ЕС будет защищать ее суверенитет и территориальную целостность, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в субботу в центре Тбилиси на церемонии по случаю Дня независимости страны.

"Мы всегда будем защищать суверенитет и территориальную целостность Грузии, ее границ, которые законно зафиксированы", - сказал Ж.-К.Юнкер.

"Грузия является страной, которая всегда была частью Европы. Сейчас в наших отношениях начинается новая глава", - отметил глава Еврокомиссии.

В Грузии в субботу отмечают 100-летие со дня объявления независимости и основания первой грузинской демократической республики.

В торжествах кроме председателя Еврокомиссии участвуют президенты Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Финляндии и Армении.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЮНКЕР, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]