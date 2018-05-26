Латвийская армия получит ПВО Stinger до конца лета

Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) планируют в июле-августе получить стратегически важную ракетную систему противовоздушной обороны Stinger, сообщили агентству BNS в пресс-службе министерства обороны страны.

"Сейчас с союзниками согласовываются технические условия для приема оборудования, которое планируется получить во второй половине лета. Вся система, предусмотренная подписанным договором, будет поставлена одновременно", - отметили в Минобороны.

Командующий НВС Леонид Калниньш ранее отметил, что приобретение этой системы очень успешно с финансовой точки зрения, хотя конкретных сумм он не назвал. В свою очередь министр обороны Раймонд Бергманис заявил, что Stinger значительно усилит военную мощь государства.

Зенитно-ракетный комплекс Stinger, который закупила Латвия, не использовался, но несколько лет был на вооружении датской армии.

Комплекс Stinger состоит из ракет противовоздушной обороны и установок для их запуска.

На вооружении латвийской армии в настоящее время имеется ракетный комплекс ближнего действия RBS-70.