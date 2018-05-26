Белоруссия в январе-марте увеличила экспорт товаров в Россию на 10,2% до $3,1 млрд

Белоруссия в январе-марте 2018 года увеличила экспорт товаров в Россию по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 10,2% до $3 млрд 101,6 млн, говорится в материалах Национального статистического комитета (Белстат).
"Стоимостные объемы экспорта в Российскую Федерацию увеличились по всем группам товаров", - констатировали в статкомитете.
Наиболее существенное увеличение стоимостного объема поставок в РФ отмечено по таким позициям, как грузовые автомобили, говядина, пахта, йогурт, кефир, плиты древесно-стружечные, телевизоры, мониторы и проекторы.
Наиболее существенное снижение стоимостного объема экспорта зафиксировано по сливочному маслу, молоку и сливкам сгущенным и сухим, сырам и творогу, пруткам горячекатаным из нелегированной стали, сахару.
В целом, по данным статкомитета, на долю РФ пришлось 39,2% всего объема экспорта товаров Белоруссии (в январе-марте 2017 года - 45%).
Импорт товаров из России в Белоруссию по итогам первого квартала составил $5 млрд 306,7 млн (рост на 27,2%), доля РФ в общем объеме импорта - 59,2% (в январе-марте 2017 года - 57,9%).
"Сальдо сложилось отрицательное в размере $2 млрд 205,1 млн (в I квартале 2017 года отрицательное сальдо составляло $1 млрд 356,9 млн)", - проинформировали в Белстате.
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