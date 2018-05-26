Все больше футбольных болельщиков прибывают в центральную часть Киева в преддверии финального матча Лиги чемпионов УЕФА 2018 года между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем", который состоится вечером на НСК "Олимпийский".
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", визуально в столице больше фанатов английской команды. Они массово собираются в парке имени Тараса Шевченко, где находится их точка сбора.
Английский клуб за несколько дней до финала анонсировал музыкальную программу для своих болельщиков с участием музыкантов из Великобритании.
В парке установлена сцена, организован фуд-корт.
Кроме того, много болельщиков "Ливерпуля" можно встретить в пабах и ресторанах на прилегающих улицах в центральной части украинской столицы.
Английские фаны поют, скандируют футбольные лозунги. Видно, что они в хорошем настроении.
Аналогичное место сбора болельщиков мадридского "Реала" находится возле дворца "Украина". Гостей из Испании в Киеве меньше, чем фанов английской команды, но их тоже немало.
Для испанских фанов клуб также организовал развлекательную программу перед матчем, на установленной сцене играет музыка.
Заранее было предусмотрено, что болельщики "Ливерпуля" и "Реала" будут двигаться из точек сбора к стадиону НСК "Олимпийский" по разным маршрутам.
В целом обстановка в центре города спокойная, царит позитивная атмосфера.
В центре столицы создан так называемый периметр безопасности. Перекрыто движение транспорта по ряду прилегающих улиц, но можно свободно перемещаться пешком.
Порядок обеспечивает достаточно большое количество правоохранителей, они рассредоточены по разным локациям.
Болельщики собираются также в фан-зоне "Фестиваль чемпионов" на Крещатике. Там в субботу проходят турниры среди детей из конфликтных регионов мира и украинских юных футболистов. Здесь же выступают футбольные фристайлеры. Предусмотрена музыкальная программа, которая завершится в 20.00, после чего фан-зона на Крещатике будет закрыта. В ней не предусмотрен публичный просмотр матча. Но все желающие могут посмотреть финал в фан-зоне на Контрактовой площади на Подоле.
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