Премьер Грузии рассчитывает, что страна вступит в НАТО в течение трех лет

Глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили надеется, что Грузия станет членом НАТО не позднее 2021 года.
"Мы очень надеемся, что в 2021 году, когда исполнится 100 лет со дня советской оккупации, Грузия встретит эту дату в статусе настоящего члена Североатлантического альянса", - заявил Г.Квирикашвили в субботу в парламенте, выступая перед участниками "круглого стола", организованного по случаю столетия со дня объявления независимости Грузии.
Премьер выразил надежду, что в НАТО смогут достичь согласия по вопросу принятия Грузии в альянс.
"Грузия готова к этому вызову. Грузия каждый день работает для того, чтобы стать членом европейского и евроатлантического сообщества", - отметил Г.Квирикашвили.
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