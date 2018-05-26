Премьер Грузии рассчитывает, что страна вступит в НАТО в течение трех лет

Глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили надеется, что Грузия станет членом НАТО не позднее 2021 года.

"Мы очень надеемся, что в 2021 году, когда исполнится 100 лет со дня советской оккупации, Грузия встретит эту дату в статусе настоящего члена Североатлантического альянса", - заявил Г.Квирикашвили в субботу в парламенте, выступая перед участниками "круглого стола", организованного по случаю столетия со дня объявления независимости Грузии.

Премьер выразил надежду, что в НАТО смогут достичь согласия по вопросу принятия Грузии в альянс.

"Грузия готова к этому вызову. Грузия каждый день работает для того, чтобы стать членом европейского и евроатлантического сообщества", - отметил Г.Квирикашвили.