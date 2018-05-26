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Регион 26.05.2018 17:16

Премьер Грузии рассчитывает, что страна вступит в НАТО в течение трех лет

Глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили надеется, что Грузия станет членом НАТО не позднее 2021 года.

"Мы очень надеемся, что в 2021 году, когда исполнится 100 лет со дня советской оккупации, Грузия встретит эту дату в статусе настоящего члена Североатлантического альянса", - заявил Г.Квирикашвили в субботу в парламенте, выступая перед участниками "круглого стола", организованного по случаю столетия со дня объявления независимости Грузии.

Премьер выразил надежду, что в НАТО смогут достичь согласия по вопросу принятия Грузии в альянс.

"Грузия готова к этому вызову. Грузия каждый день работает для того, чтобы стать членом европейского и евроатлантического сообщества", - отметил Г.Квирикашвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]