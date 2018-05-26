Президент Италии планирует посетить с визитом Азербайджан

Президент Италии Серджио Маттарелла планирует совершить визит в Азербайджан.

С.Матаррелла направил поздравления президенту Ильхаму Алиеву в связи с Днем Республики и 100-летием образования Азербайджанской демократической республики (АДР), которое отмечается 28 мая.

"Наши страны долгие годы плодотворно сотрудничают, и я надеюсь, в предстоящие годы это сотрудничество будет крепнуть. Уверен, что Баку и Рим будут вести конструктивную деятельность для обеспечения стабильности и мира в регионе. Я надеюсь на скорую нашу встречу в Баку", - отмечается в тексте поздравления президента Италии, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.