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Внешняя политика 26.05.2018 17:02

Президент Италии планирует посетить с визитом Азербайджан

Президент Италии Серджио Маттарелла планирует совершить визит в Азербайджан.

С.Матаррелла направил поздравления президенту Ильхаму Алиеву в связи с Днем Республики и 100-летием образования Азербайджанской демократической республики (АДР), которое отмечается 28 мая.

"Наши страны долгие годы плодотворно сотрудничают, и я надеюсь, в предстоящие годы это сотрудничество будет крепнуть. Уверен, что Баку и Рим будут вести конструктивную деятельность для обеспечения стабильности и мира в регионе. Я надеюсь на скорую нашу встречу в Баку", - отмечается в тексте поздравления президента Италии, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]