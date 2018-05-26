Казахстан подписал соглашения на сумму свыше 300 млрд тенге на полях KADEX-2018

В Астане завершилась V международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX - 2018, сообщила пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) Казахстана в субботу.

"Всего по итогам выставки подписано около 100 меморандумов, контрактов, соглашений и протоколов на сумму более 300 млрд тенге, которые направлены на развитие и укрепление военно-технического сотрудничества, оборонно-промышленного комплекса страны, в области космической деятельности и кибербезопасности", - отмечается в сообщении ведомства.

РГП "Казарнаулыэкспорт" (Казспецэкспорт) МОАП заключило контракты на поставку продукции военного назначения для нужд вооруженных сил и других воинских формирований Казахстана со следующими производителями военной техники и имущества: АО "ВКО Алмаз Антей" (РФ), ЗАО "Белтехэкспорт" (Белоруссия), ПАО "Научно-производственная корпорация Иркут" (РФ); компанией Safran Electronics & Defence (Франция); Thales Avionics SAS (Франция); ООО "Военно-промышленная компания" (РФ); компания Elbit Systems (Израиль); АО "Рособоронэкспорт" (РФ); АО "Буревестник" (РФ).

Также подписаны меморандумы о сотрудничестве с Safran Electronics & Defence, Thales Avionics SAS, ЗАО "Белтехэкспорт", АО "КБ Радар", АО "Полет" Ивановский парашютный завод ".

В сфере кибербезопасности министерство оборонной и аэрокосмической промышленности заключило меморандумы о сотрудничестве с турецкой STM, бельгийской LUCIAD, российской Kaspersky и другими.

Кроме того, нацкомпания "Казахстан Гарыш Сапары", аэрокосмический комитет МОАП и Airbus Defence and Space подписали дополнительное соглашение к контракту на международное распространение снимков со спутников ДЗЗ "KazEOSat-1" и "KazEOSat-2".

Казахстанские оборонные компании, как сообщалось ранее, в ходе выставки подписали свыше 20 документов.

Международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX - 2018 прошла в Астане в пятый раз.

По данным МОАП, в выставке в этом году приняли участие 48 официальных делегаций из России, Беларуси, Кыргызстана, Армении, ОАЭ, Турции, Иордании, Египта, Израиля, Италии, Монголии и других стран, 108 руководителей ведущих иностранных компаний ОПК, в сфере космической деятельности и кибербезопасности.

В качестве экспонентов на Выставке свою продукцию представили 318 компаний из 28 стран мира: Беларуси, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Германии, Израиля, Индии, Испании, Италии, КНР, Нидерландов, РФ, США, Сербии и других.