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СНГ 26.05.2018 18:28

Путин просит правительство РФ максимально быстро разработать план работы до 2024 года в соответствии с "майским указом"

Правительство России должно как можно скорее разработать направления своей деятельности по реализации "майского указа", заявил президент России Владимир Путин в субботу.

"Правительству предстоит максимально быстро разработать и утвердить основные направления своей деятельности и ключевые проекты в соответствии с "майским указом" о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года", - сказал В.Путин на первой встрече с новым составом правительства.

По его словам, эти задачи и цели конкретны и требуют такой же ясной и понятной проработки механизмов их реализации, в том числа ресурсного обеспечения.

"Это большой фундаментальный массив работы, которую надо завершить до 1 октября текущего года", - заметил В.Путин.

Президент подчеркнул, обращаясь к членам правительства, что "не должно и не может быть никаких ссылок на какие бы то ни было обстоятельства, которые помешают вам выполнить эту работу качественно, на высоком уровне и в установленные сроки".

В.Путин призвал членов правительства "проявлять инициативу, находить нестандартные подходы, утверждать современный стиль управления".

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Тэги: ПУТИН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, МАЙСКИЙ/УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]