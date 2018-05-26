Путин надеется, что членам правительства хватит здоровья на выполнение поставленных задач

Президент РФ Владимир Путин пожелал новому составу правительства здоровья для выполнения поставленных перед ним масштабных задач.
"Работа предстоит большая, содержательная и очень интересная. Я желаю вам сил, энергии, здоровья, чтобы всем хватило на эту масштабную работу, и успеха", - сказал В.Путин в ходе первого совещания с новым кабинетом министров.
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