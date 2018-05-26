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СНГ 26.05.2018 17:29

Путин надеется, что членам правительства хватит здоровья на выполнение поставленных задач

Президент РФ Владимир Путин пожелал новому составу правительства здоровья для выполнения поставленных перед ним масштабных задач.

"Работа предстоит большая, содержательная и очень интересная. Я желаю вам сил, энергии, здоровья, чтобы всем хватило на эту масштабную работу, и успеха", - сказал В.Путин в ходе первого совещания с новым кабинетом министров.

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Тэги: ПУТИН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПОЖЕЛАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]