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Внутренняя политика 26.05.2018 17:44

Суд в Азербайджане принял решение об аресте 6 функционеров оппозиционного ПНФА за незаконную предпринимательскую деятельность

Суд в Азербайджане принял решение об аресте 6 функционеров оппозиционной Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), обвиняемых в получении значительных доходов от незаконной деятельности и легализации денег, полученных незаконным путем в результате деятельности организованной преступной группы.

"Суд принял решение об аресте 6 функционеров ПНФА: Салеха Рустамова, Видади Рустамли, Агиля Магеррамова, Руслана Насирова, Бабека Гасанова и Эльтаджа Алисоя. Им инкриминируются статьи 192.3.2 (получение значительного дохода от незаконной предпринимательской деятельности) и 193-1.3.2. (Легализации денег, полученных незаконным путем в результате деятельности организованной преступной группы) УК Азербайджана. При этом Э.Алисой объявлен в розыск", - отмечается в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

Ведомства отмечают, что собрали достаточно доказательств того, что указанные функционеры ПНФА, а также другие представители партии Али Керимли, Ганимат Захидов, и жители Баку Рауф Искендеров, Гейдар Ахмедов, Турал Мехдиханов получали незаконные доходы в большом количестве для финансирования мероприятий внутри Азербайджана и за рубежом.

Генпрокуратура и МВД указывают, что ПНФА не прошла госрегистрацию в Министерстве юстиции.

По данным ведомств, в ходе следственных мероприятий было установлено, что С.Рустамов, проживающий в России, осуществлял незаконные операции. В частности, он осуществлял незаконные валютные операции. По данным следствия он путем проведения различных незаконных операций получил доход в размере $412 тыс. доля финансирования мероприятий ПНФА.

"В ходе следствия Бабек Гасанов, Руслан Насиров, Агиль Магеррамов признались в совершении незаконных действий. По их словам, они получали средства от Видади Рустамова (которому в свою очередь средств отправлял из Москвы Салех Рустамов). Полученные средства передавались главе ПНФА Али Керимли и др. лицам", - отмечается в сообщении.

В ходе обысков в квартирах задержанных, были найдены доказательства незаконных операций, в том числе банковские карты и др. документы.

Генпрокуратура и МВД подчеркивают, что обвиняемые обеспечены правовой помощью и защитой.

"В настоящее время Генпрокуратура и МВД ведут работу с целью определения всего круга подозреваемых и привлечения их к ответственности", - подчеркивается в сообщении.

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Тэги: ПРОКУРАТУРА, ОППОЗИЦИОНЕРЫ, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]