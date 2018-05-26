Премьер Японии рассчитывает, что его встреча с президентом РФ в Москве даст толчок к решению проблемы мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве даст новый толчок в решении проблемы мирного договора.

"Я рассчитываю на дальнейший толчок к таким усилиям, в том числе пользуясь этим диалогом с вами", - сказал С.Абэ на встрече с президентом России.