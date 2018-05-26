Макрон ждет Алиева в Париже с визитом в конце июля

Президент Франции Эмманюэль Макрон отмечает, что ждет визита азербайджанского коллеги Ильхама Алиева с визитом в Париже в конце июля.

Э.Макрон направил поздравления президенту И.Алиеву в связи с Днем Республики и 100-летием образования Азербайджанской демократической республики (АДР), которое отмечается 28 мая.

"Мы привержены укреплению двустороннего сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах. Азербайджан также может полагаться на поддержку Франции в сближении с Европейским Союзом. Господин Президент, надеюсь на нашу встречу в Париже в конце июля", - отмечается в тексте поздравления Э.Макрона, опубликованного на сайте азербайджанского лидера.

Э.Макрон подчеркнул, что Франция, как сопредседатель Минской Группы ОБСЕ, продолжит прилагать усилия для мирного, справедливого и устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.