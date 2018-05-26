Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9906 RUR   0.0276 GBR   2.2728 TRY   0.3585

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.71 Brent   78.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 29° Завтра 13° 20° 29 Май 16° 24° 30 Май 14° 22°

Внешняя политика 26.05.2018 18:10

Макрон ждет Алиева в Париже с визитом в конце июля

Президент Франции Эмманюэль Макрон отмечает, что ждет визита азербайджанского коллеги Ильхама Алиева с визитом в Париже в конце июля.

Э.Макрон направил поздравления президенту И.Алиеву в связи с Днем Республики и 100-летием образования Азербайджанской демократической республики (АДР), которое отмечается 28 мая.

"Мы привержены укреплению двустороннего сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах. Азербайджан также может полагаться на поддержку Франции в сближении с Европейским Союзом. Господин Президент, надеюсь на нашу встречу в Париже в конце июля", - отмечается в тексте поздравления Э.Макрона, опубликованного на сайте азербайджанского лидера.

Э.Макрон подчеркнул, что Франция, как сопредседатель Минской Группы ОБСЕ, продолжит прилагать усилия для мирного, справедливого и устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ФРАНЦИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Президент Алиев принял главу французско-азербайджанской группы дружбы Национальной Ассамблеи Франции Алиев уверен в активном посредничестве Парижа для урегулирования конфликта в Карабахе Президент Азербайджана ожидает от Франции эффективного посредничества по Карабаху в период президентства Макрона Конфликт вокруг Карабаха наносит ущерб всему региону - Алиев Азербайджан нацелен на диверсификацию товарооборота с Францией - Алиев Алиев обсудил с руководством Credit Agricole SA вопросы реализации в Азербайджане проектов в сфере АПК

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]