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ТЭК 26.05.2018 19:00

Цена на нефть в среднем за 2018 г. может составить $65-75 за баррель -Новак

Цена на нефть в среднем за 2018 год составит порядка $65-75 за баррель, считает глава Минэнерго Александр Новак.

"Средняя цена за год, с учетом низкой цены в начале года, может быть в районе $65-75 за баррель",- сказал он в эфире телеканала РБК.

Министр отметил, что в существующей цене есть премия за риск, учитывающая ситуацию в Иране и Венесуэле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, НОВАК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]