Цена на нефть в среднем за 2018 г. может составить $65-75 за баррель -Новак

Цена на нефть в среднем за 2018 год составит порядка $65-75 за баррель, считает глава Минэнерго Александр Новак.

"Средняя цена за год, с учетом низкой цены в начале года, может быть в районе $65-75 за баррель",- сказал он в эфире телеканала РБК.

Министр отметил, что в существующей цене есть премия за риск, учитывающая ситуацию в Иране и Венесуэле.