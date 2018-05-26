Ташкент готов к реализации с Баку перспективных проектов в сферах транспорта и энергетики - Мирзиеев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отмечает заинтересованность Ташкента в развитии сотрудничества с Баку и реализации взаимовыгодных проектов в сферах транспорта, промышленности, энергетики, высоких технологий.

Ш.Мирзиеев направил поздравления президенту И.Алиеву в связи с Днем Республики и 100-летием образования Азербайджанской демократической республики (АДР), которое отмечается 28 мая.

"Узбекистан намерен расширять двустороннее сотрудничество с Азербайджаном по всем направлениям, представляющим взаимный интерес для укрепления стратегического партнерства и дружбы между нашими странами. Речь идет об интенсификации связей, увеличении взаимного товарооборота, реализации перспективных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и высоких технологий", - отмечается в тексте поздравления Ш.Мирзиеева, опубликованного на сайте азербайджанского лидера.

По его мнению, встречи на высшем уровне позволят вывести азербайджано-узбекские отношения на новый уровень, наполнить их конкретным содержанием.

Узбекский президент также пожелал азербайджанскому народу мира и процветания.