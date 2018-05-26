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СНГ 26.05.2018 19:28

Минэнерго готово поддержать идею ФАС о плавающем акцизе на бензин

Минэнерго РФ поддерживает предложение ФАС о введении плавающего акциза на бензин, сообщил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу РБК.

"Такой инструмент был бы хорошим для сглаживания колебаний на внешних рынках, для сглаживания колебаний курса рубля, налоговой составляющей. Думаю, его было бы целесообразно рассмотреть",- сказал он.

"Разговоры об этом идут уже несколько лет. Минэнерго уже предлагало такой вариант, с которым Минфин не согласился", - добавил министр.

Одна из претензий Минфина к новому методу взимания акциза - его сложная предсказуемость. Это осложняет работу по формированию бюджета и дорожных фондов, уточнил он.

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Тэги: МИНЭНЕРГО, БЕНЗИН, АКЦИЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]