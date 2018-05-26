Минэнерго готово поддержать идею ФАС о плавающем акцизе на бензин

Минэнерго РФ поддерживает предложение ФАС о введении плавающего акциза на бензин, сообщил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу РБК.

"Такой инструмент был бы хорошим для сглаживания колебаний на внешних рынках, для сглаживания колебаний курса рубля, налоговой составляющей. Думаю, его было бы целесообразно рассмотреть",- сказал он.

"Разговоры об этом идут уже несколько лет. Минэнерго уже предлагало такой вариант, с которым Минфин не согласился", - добавил министр.

Одна из претензий Минфина к новому методу взимания акциза - его сложная предсказуемость. Это осложняет работу по формированию бюджета и дорожных фондов, уточнил он.