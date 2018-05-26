Песков рассказал, что редко видит супругу, но разрешает ей выдергивать волоски из усов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе юмористического шоу сказал, что в последние годы видит свою супругу Татьяну Навку с той же периодичностью, что и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Вопрос серьёзный. Ну, приблизительно поровну", - сказал Д.Песков в шоу-программе НТВ "Международная пилорама", отвечая на вопрос, кого он за последние два года видел чаще - жену или президента Турции.

Он отметил, что видит супругу редко, но это не даёт чувствам остыть.

"Я не думаю, что это правильный рецепт сохранения семейного счастья. Говоря про семейное счастье, я не говорю об Эрдогане", - добавил пресс-секретарь.

В ходе телепередачи ее ведущий Тигран Кеосаян также спросил Д.Пескова, сбудется ли желание, если вырвать из его усов волос.

"Это может делать только одна женщина - моя жена. Она это делает", - сказал пресс-секретарь президента, отметив, что ее желания сбываются.