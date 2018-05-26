ЕС дополнительно выделил Грузии 40 млн евро финансовой помощи - Юнкер

Евросоюз дополнительно выделил Грузии 40 млн евро, продолжит оказывать экономическую поддержку проводимым в стране реформам, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Тбилиси на совместной пресс-конференции с главой грузинского правительства Георгием Квирикашвили.

"Мы прошли большой путь вместе, благодарю Грузию за такую европейскую целеустремленность, мы друзья и партнеры, связанные исторически и географически", - сказал Ж.-К.Юнкер.

Глава Еврокомиссии сообщил, что Грузии, которая успешно осуществляет реформы, "в рамках двустороннего сотрудничества дополнительно выделены финансовые средства в размере 40 млн евро".

По его словам, в 2014-2018 годы ЕС в виде финансовой поддержки было выделено стране в целом 597 млн евро, кроме того, "в качестве микрофинансовой помощи Грузия получит 45 млн евро".

В свою очередь премьер-министр Грузии отметил, что с председателем Еврокомиссии достигнута договоренность о дальнейшей интенсификации сотрудничества.

"С сегодняшнего дня мы переходим на совершенно новый формат сотрудничества - Жан-Клод Юнкер и я, члены правительства Грузии, ежегодно будем встречаться и обсуждать актуальные вопросы и перспективы углубления партнерства", - сказал грузинский премьер.

Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом было подписано в Брюсселе 27 июня 2014 года. Спустя месяц между Грузией и ЕС был подписан меморандум о взаимопонимании в рамках программы стратегической помощи (Single Support Framework, SSF), предусматривающий предоставление республике в течение трех лет финансовых ресурсов в размере 410 млн евро.