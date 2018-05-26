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СНГ 26.05.2018 19:54

ЕС дополнительно выделил Грузии 40 млн евро финансовой помощи - Юнкер

Евросоюз дополнительно выделил Грузии 40 млн евро, продолжит оказывать экономическую поддержку проводимым в стране реформам, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Тбилиси на совместной пресс-конференции с главой грузинского правительства Георгием Квирикашвили.

"Мы прошли большой путь вместе, благодарю Грузию за такую европейскую целеустремленность, мы друзья и партнеры, связанные исторически и географически", - сказал Ж.-К.Юнкер.

Глава Еврокомиссии сообщил, что Грузии, которая успешно осуществляет реформы, "в рамках двустороннего сотрудничества дополнительно выделены финансовые средства в размере 40 млн евро".

По его словам, в 2014-2018 годы ЕС в виде финансовой поддержки было выделено стране в целом 597 млн евро, кроме того, "в качестве микрофинансовой помощи Грузия получит 45 млн евро".

В свою очередь премьер-министр Грузии отметил, что с председателем Еврокомиссии достигнута договоренность о дальнейшей интенсификации сотрудничества.

"С сегодняшнего дня мы переходим на совершенно новый формат сотрудничества - Жан-Клод Юнкер и я, члены правительства Грузии, ежегодно будем встречаться и обсуждать актуальные вопросы и перспективы углубления партнерства", - сказал грузинский премьер.

Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом было подписано в Брюсселе 27 июня 2014 года. Спустя месяц между Грузией и ЕС был подписан меморандум о взаимопонимании в рамках программы стратегической помощи (Single Support Framework, SSF), предусматривающий предоставление республике в течение трех лет финансовых ресурсов в размере 410 млн евро.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]