ЕС дополнительно выделил Грузии 40 млн евро финансовой помощи - Юнкер

Евросоюз дополнительно выделил Грузии 40 млн евро, продолжит оказывать экономическую поддержку проводимым в стране реформам, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Тбилиси на совместной пресс-конференции с главой грузинского правительства Георгием Квирикашвили.
"Мы прошли большой путь вместе, благодарю Грузию за такую европейскую целеустремленность, мы друзья и партнеры, связанные исторически и географически", - сказал Ж.-К.Юнкер.
Глава Еврокомиссии сообщил, что Грузии, которая успешно осуществляет реформы, "в рамках двустороннего сотрудничества дополнительно выделены финансовые средства в размере 40 млн евро".
По его словам, в 2014-2018 годы ЕС в виде финансовой поддержки было выделено стране в целом 597 млн евро, кроме того, "в качестве микрофинансовой помощи Грузия получит 45 млн евро".
В свою очередь премьер-министр Грузии отметил, что с председателем Еврокомиссии достигнута договоренность о дальнейшей интенсификации сотрудничества.
"С сегодняшнего дня мы переходим на совершенно новый формат сотрудничества - Жан-Клод Юнкер и я, члены правительства Грузии, ежегодно будем встречаться и обсуждать актуальные вопросы и перспективы углубления партнерства", - сказал грузинский премьер.
Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом было подписано в Брюсселе 27 июня 2014 года. Спустя месяц между Грузией и ЕС был подписан меморандум о взаимопонимании в рамках программы стратегической помощи (Single Support Framework, SSF), предусматривающий предоставление республике в течение трех лет финансовых ресурсов в размере 410 млн евро.
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